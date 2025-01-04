Ferdi Tayfur Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Ferdi Tayfur Son Yolculuğuna Uğurlandı

Usta sanatçı Ferdi Tayfur, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Sanat camiası katıldı.

04.01.2025 17:17
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Tedavi gördüğü hastanede 2 Ocak'ta vefat eden ses sanatçısı, besteci, söz yazarı ve sinema oyuncusu Ferdi Tayfur, son yolculuğuna uğurlandı.

İkindi vaktini müteakip Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde, sanatçının çocukları taziyeleri kabul etti.

Tayfur'un hayranlarının yoğun katılımıyla gerçekleştirilen törene, kültür ve sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Törene katılanlar arasında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sanatçılar Ahmet Selçuk İlkan, Ümit Besen, Yavuz Bingöl, ve Mahsun Kırmızıgül de yer aldı.

Usta sanatçının Türk bayrağına sarılı tabutu, kılınan namazın ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: AA

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