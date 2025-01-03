Ferdi Tayfur'un Şarkısıyla Okula Veda - Son Dakika
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Ferdi Tayfur'un Şarkısıyla Okula Veda

Mersin'deki okula gelen öğrenciler, Ferdi Tayfur'un şarkısıyla karşılandı. Tayfur'un vefatı hüzün yarattı.

03.01.2025 19:53
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Öğrenciler okulda Ferdi Tayfur şarkısıyla karşılandı

MERSİN - Mersin Erdemli'de bir ortaokulda sabah derse gelen öğrenciler, vefat eden ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un şarkısıyla karşılandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşamını sürdüren arabesk müzik sanatçısı ve bestekar 79 yaşındaki Ferdi Tayfur, 15 Aralık'ta tansiyon rahatsızlığı sebebi ile ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Tayfur, 17 Aralık'ta ailesinin isteği ve uzman doktorların tavsiyesiyle ilk olarak ambulans helikopterle havalimanına, ardından ambulans uçak ile Antalya'ya sevk edilmişti. Usta sanatçı, organ yetmezliği sebebiyle tedavi gördüğü hastanede dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Tayfur'un acı haberlerini ülke genelinde olduğu gibi Mersin'de de herkesi üzdü.

Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan Milli İrade Ortaokulu'nda ise sabah derse gelen öğrencilere Ferdi Tayfur'un 'İçim Yanar, Yanar' şarkısı dinletilmesi dikkat çekti. Müzik sesi koridorlarda yankılanırken, öğrenciler ve öğretmenlerin hüzünlü olduğu gözlendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Ferdi Tayfur'un Şarkısıyla Okula Veda - Son Dakika

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