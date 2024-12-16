Ferdi Tayfur Yoğun Bakımda - Son Dakika
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Ferdi Tayfur Yoğun Bakımda

Ferdi Tayfur Yoğun Bakımda

Muğla'da rahatsızlanan sanatçı Ferdi Tayfur, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Durumu iyiye gidiyor.

16.12.2024 12:17
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Muğla'da rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan sanatçı Ferdi Tayfur'un yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam ediliyor.

Özel Muğla Yücelen Hastanesi Başhekimi Sumur Gazezoğlu, gazetecilere, Ferdi Tayfur'un genel durum bozukluğu ve nabzın azalması sonucu hastanelerine sevk edildiğini ve tedavi altına alındığını söyledi.

Hastanın genel durumunun şu an için iyi olduğu belirten Gazezoğlu, "Bilindiği gibi hastamız 4-5 yıl önce kalp ve böbrek nakli operasyonu geçirdi. Bunların üzerine, hastanın genel düşkünlük durumunun ortaya çıkması hepimiz için ciddiye alınabilecek bir sonuçtu." dedi.

Bu nedenle hastanelerindeki ilgili tüm hekimlerin sanatçıyı gözetim altında tuttuğunu ifade eden Gazezoğlu, Tayfur'un sağlık durumunun iyiye gittiğini kaydetti.

Gazezoğlu, sanatçının "daha ciddi bir gözetim olması" amacıyla yoğun bakımda tedaviye alındığını vurgulayarak, "Biraz önce yanına giderek kendisiyle sohbet ettim. Bilinci açık. Sizlere güzel haberlerini vereceğimize söz verdim. Onun da hepinize selamları var. İnşallah 1-2 güne kadar yoğun bakımdan normal odaya alıp birkaç gün içinde de taburcu ederiz." diye konuştu.

Marmaris'te dün hastaneye kaldırılmıştı

Ferdi Tayfur, yaşamını sürdürdüğü Muğla'nın Marmaris ilçesindeki evinde dün rahatsızlanınca önce ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye, daha sonra Muğla'daki başka bir özel sağlık kuruluşuna nakledilmişti.

Genel cerrahi bölümünün yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan 79 yaşındaki sanatçının, 15 gün önce Antalya'daki bir hastanede yapılan ameliyatla beyin damarına stent takıldığı ve 4 gün önce taburcu edildiği belirtilmişti.

Bir süre diyaliz tedavisi gören Ferdi Tayfur'a, Antalya'da 2020'de oğlunun böbreği nakledilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ferdi Tayfur Yoğun Bakımda - Son Dakika

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