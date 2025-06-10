Ferdi Zeyrek'e Veda Töreni - Son Dakika
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Ferdi Zeyrek'e Veda Töreni

Ferdi Zeyrek\'e Veda Töreni
10.06.2025 13:14
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için belediye binası önünde tören yapıldı.

Evinde elektrik akımına kapılan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için belediye binası önünde tören gerçekleştirildi.

Tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde dün hayatını kaybeden Zeyrek'in cenazesi, üzerinde Türk bayrakları ve taraftarı olduğu Manisaspor'un bayrağının asıldığı cenaze aracıyla belediye binasının önüne getirildi.

Burada gerçekleştirilen törene Zeyrek'in annesi Gülten, eşi Nurcan ile kızları Nehir, Elif ve Zeynep Zeyrek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, çeşitli partilerden milletvekilleri, il ve ilçelerden belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcileri, belediye çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Törende Zeyrek'in öz geçmişi okundu

"16 yaşından beri ellerimiz hiç ayrılmadı"

Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek, törende gözyaşlarıyla yaptığı konuşmada, eşinin Manisa sevdalısı olduğunu, gecesini gündüzüne katıp "yapacak çok işim var" dediğini anlattı.

Eşinin hayalinin belediye başkanlığı olduğunu belirten Zeyrek, "16 yaşından beri ellerimiz hiç ayrılmadı. Bana hep diyordu ki 'Nurcan dik dur 3 tane çocuğumuz var.' Ben ona sözümü verdim bugün. Hep dik duracağım, onun kalbi bende. Sizlerden helallik istiyorum. O çok inançlı bir adamdı çünkü. Hakkınızı helal edin. 3 tane yavrum var. Sözümü tutacağım, onlara hem anne hem baba olacağım ama biliyorum ki bütün Manisa'nın, Türkiye'nin duaları bizimle. Allah hepinizden razı olsun." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de 6 yaşından beri hep kürsüye çıkıp konuştuğunu, ancak en zor konuşmasının bu olduğunu söyledi.

Ferdi Zeyrek'in yerel seçimlerde Manisa'yı kazandığını anımsatan Özel, "Burada gördüğünüz, çocukluk arkadaşları olarak ortak özelliğimiz 15 gün Manisa'dan ayrı kalsak burnumuzun direği sızlardı. Ferdi, benden daha çok Manisalıydı. Aşkla bağlıydı eşine, çocuklarına ve Manisa'ya." diye konuştu.

Başkan Ferdi Zeyrek'in kendisine "yüküm ağır, memleketi emanet ettin gittin" dediğini aktaran Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi bizim yükümüz her şeyden ağır. Manisa'yı emanet etti gitti. Ne yapacağız bilmiyorum. O varsa benim gözüm arkada kalmıyordu. Onun kadar çok sevilmeyi hak eden bir insan daha yoktur. Çünkü çok karşılıksız sevebilen biridir. Mesela hitabeti iyi değildir, kürsüsü. Ama konuşmaya başlayınca o kadar samimidir ki, dinleyen ağzının içine düşer. Bir sohbet edip, bir elini sıkıp da yüreğini kazanmadığı bir kişi yok."

Özel, Zeyrek'in ailesinin kendilerine emanet olduğunu kaydederek, helallik istedi.

Törende Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste de konuşma yaptı.

Öte yandan, belediye binasına ve çevredeki reklam panolarına, üzerinde "yastayız" yazılı Zeyrek'in fotoğrafının asıldığı görüldü.

Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı elektrik akımına kapılan Zeyrek, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılmış, dün hastanede hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ferdi Zeyrek'e Veda Töreni - Son Dakika

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