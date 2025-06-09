Ferdi Zeyrek'i Kaybettik - Son Dakika
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Ferdi Zeyrek'i Kaybettik

09.06.2025 23:09
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CHP Lideri Özgür Özel, Ferdi Zeyrek'in vefatını duyurarak duygusal bir açıklama yaptı.

1) 'AKLIMIN YARISINI, KALBİMİN YARISINI KAYBETTİM'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybettiği Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi önünde açıklama yaptı. Özel duygusal anlar yaşadığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Zor bir konuşma yapacağım. Henüz Başkanımızın annesine söylenmedi. Kalp krizi riski var. Mikrofon kullanmadan konuşacağım. Çok zor günler geçirdik. Maalesef benim dünyada tanıdığım en iyi insan, en çalışkanımız, en dürüstümüz, Manisa'nın partili, partisiz bağrına bastığı, onu tanıyan herkesin birkaç dakika içinde kendisine yakın hissettiği, bambaşka bir insanı kaybettik. Ben aklımın yarısını, kalbimin yarısını kaybettim. Birlikte hayal kurduğum, hayallerimizi birlikte gerçekleştirdiğimiz bir yol arkadaşımızdı. Bir siyaset arkadaşından öte çocukluk, gençlik arkadaşımızı, Manisa'nın yetiştirdiği en müstesna kişiliklerden birini kaybettik. Manisa o kadar çok şey kaybetti. Ferdi'nin hayalleri Manisa'yı bambaşka bir şehir yapmaya yetecek, artacak güçteydi. Hepimiz de ona o yüzden bu kadar çok şey güveniyordu. Hiç hak etmediğini düşündüğümüz bir son ile karşı karşıyayız."

"Hepimiz çok üzgünüz, doluyuz" diyen Özel, şöyle devam etti:

"Eşi ve kızı eve geçtiler, yarın için ikizlerini alıştıracaklar. Annesine en müsait şekilde durumu doktorlar söyleyecekler. Büyük ihtimalle bir anjiyo olması gerekiyor annesinin. Burası bir hastane ve diğer hastaların yakınlarının yerine kendinizi koyun. Hastanenin girişini boşaltmak durumundayız. Emin olun Ferdi yukardaki odada yanımda olsaydı bana şunu diyecekti; 'Ağabey, bu insanların evine gitmesi lazım. Sen söylersen giderler' diyecekti. Ailenin ricası, benim ricam hastaneyi boşaltmanız. Biz burada bu akşam bir taziye almayacağız."

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖNÜNDE TÖREN DÜZENLENECEK

Ferdi Zeyrek için yarın saat 11.00'de Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin önünde tören düzenleneceğini belirten Özel, "Daha sonra Hatuniye Camii'ndeki öğle namazının ardından Ferdi Başkanımızın cenaze namazını bir tek onun doldurabildiği Cumhuriyet Meydanı'nda saf tutarak, kılacağız. Sonrasında ise hep birlikte yürüyerek onun da çok sevdiği dedelerimizin, onun babasının aynı safta yattığı Manisa Tarzanı'nın olduğu Birinci Mezarlık'ta Başkanımızı defnedeceğiz. Sonra her birinizin Cumhuriyet Meydanı'ndaki sergi salonunda taziyelerini kabul edeceğiz. Sizler geldikçe 3 gün boyunca hepimiz orada olacağız. Ben hepinizden razıyım. Hiç yalnız bırakmadınız. Doktorlarımız, üniversitemiz elden gelen her şeyi yaptılar. Ferdi Başkandan razıyız. Bize hayatımızın en büyük mutluluklarını yaşattı, hep yanımızda oldu, hiç ayrı olmadı. Hepinizi çok seviyordu. Hepimiz onu çok seviyorduk. Başımız sağ olsun, Allah hepinizden razı olsun. Allah rahmet eylesin. Yarın helalleşeceğiz. Yarın olmadan bu akşamdan helalleşmek isteyenler için hakkınızı helal edin. Evlerinize gidin, yakınlarınıza çocuklarınıza sıkı sıkı sarılın" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ferdi Zeyrek'i Kaybettik - Son Dakika

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