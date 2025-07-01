Ferdi Zeyrek'in Adı Kula'daki Tesislere Verildi - Son Dakika
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Ferdi Zeyrek'in Adı Kula'daki Tesislere Verildi

Ferdi Zeyrek\'in Adı Kula\'daki Tesislere Verildi
01.07.2025 19:59
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Mimar Ferdi Zeyrek'in ismi, Kula'daki Çukurbağ spor tesisine verildi. Meclis kararıyla onurlandırıldı.

MANİSA'nın Kula ilçesi sınırlarında bulunan ve halk arasında 'Çukurbağ' olarak bilinen spor tesisine, geçen ay akıma kapılarak hayatını kaybeden eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek'in adı verildi.

Kula Belediyesi'nin Temmuz ayı meclis toplantısında alınan kararla, Zaferiye Mahallesi'nde bulunan ve halk arasında 'Çukurbağ' olarak bilinen spor tesisi ve sosyal alanın adı, 'Mimar Ferdi Zeyrek Spor ve Sosyal Tesisleri' olarak değiştirildi. Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, alınan kararla ilgili yaptığı açıklamada, "Merhum Başkanımız Mimar Ferdi Zeyrek'in adını ilçemizde yaşatmak istedik. Zaferiye Mahallemizde yer alan, içerisinde halı saha, sosyal tesis ve park alanı bulunan bu önemli tesisin isminin, değerli başkanımızın adıyla anılması bizler için büyük bir onurdur. Bu önerimiz, meclis üyelerimizin oy birliğiyle kabul edildi. Tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Manisa'da önemli projelere imza atan ve kısa süre önce yaşamını yitiren Mimar Ferdi Zeyrek'in ismi, bu kararla birlikte Kula'da kalıcı olarak yaşatılmış olacak.

Kaynak: DHA

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