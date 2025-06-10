Ferdi Zeyrek Son Yolculuğuna Uğurlandı

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Canımız Ferdimizi son yolculuğunda yalnız bırakmayan, acımızı paylaşan, gelemese de dualarıyla yanımızda olan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Nurlar içinde yat kardeşim" dedi.

Evinde geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, on binlerce kişinin gözyaşları ve duaları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da cenaze törenine, define ve taziyeye katılanlara X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla teşekkür etti. Özel'in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Bugün Manisa; dualarla, karanfillerle, gözyaşlarıyla uğurladı evladını. Türkiye'nin dört bir yanında gelen vatandaşlarımızla, on binlerce hemşehrimizle omuz omuza; duruşuyla, çalışkanlığıyla, herkesin sevgisini kazanan Başkanımız Ferdi Zeyrek'e veda ettik. Canımız Ferdimizi son yolculuğunda yalnız bırakmayan, acımızı paylaşan, gelemese de dualarıyla yanımızda olan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Nurlar içinde yat kardeşim.