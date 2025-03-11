Ferdici Mehmet'e Maaş İkramiyesi - Son Dakika
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Ferdici Mehmet'e Maaş İkramiyesi

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Mersin'de görevini sevgiyle yapan Mehmet Uğraş, Ferdi Tayfur'un şarkılarını söylerken çekilen videosu sayesinde 'Ferdici Mehmet' olarak tanındı ve belediye başkanı tarafından bir maaş ikramiyesi ile ödüllendirildi.

11.03.2025 11:07  Güncelleme: 11:20
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Başkandan 'Ferdici Mehmet'e bir maaş ikramiye

Mersin'de Ferdi Tayfur'un şarkısını seslendirdiği videosuyla ilgi gören Mehmet Uğraş'a görevini sevgiyle yapmasından dolayı bir maaş ikramiye verildi

MERSİN - Mersin'de görevini yaparken söylediği Ferdi Tayfur şarkılarıyla ilgi gören Mehmet Uğurlu, bir maaş ikramiye ile ödüllendirildi. Akdeniz Kaymakamı ve Akdeniz Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, görevini sevgiyle yapan çalışanların her zaman takdir edilmesi gerektiğini belirterek, sosyal medyada 'Ferdici Mehmet' olarak bilinen Uğraş'a hizmet aşkından dolayı teşekkür etti.

Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı temizlik ekibinde çalışan Mehmet Uğraş, çöp toplarken söylediği Ferdi Tayfur şarkısının yer aldığı videoyu sosyal medya hesabında paylaştı. Sosyal medyada 'Ferdici Mehmet' olarak bilinen Uğraş'ın paylaştığı video büyük ilgi görürken, sempatik tavırları da vatandaşların beğenisini topladı.

Bunun üzerine Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, görevini yaparken söylediği Ferdi Tayfur şarkılarıyla gündeme gelen Uğraş'ı makamında ağırladı. Görevini sevgiyle yapan çalışanların her zaman takdir edilmesi gerektiğini belirten Şener, Uğraş'a hizmet aşkından dolayı teşekkür ederek, çalışma azmini ve vatandaşlarla kurduğu olumlu iletişimi ödüllendirmek amacıyla kendisine bir maaş ikramiye verdi.

"İş güvenliği kurallarına da mutlaka uyulması gerekiyor"

Görüşme sırasında iş güvenliğine de vurgu yapan Şener, "Bizim işimiz, Akdeniz'e ve burada yaşayan vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet etmektir. Görevini layıkıyla yerine getiren, işini keyifle yapan ve güler yüzüyle halkın takdirini kazanan çalışanlarımızı desteklemek bizim için önemli. Bu nedenle Mehmet kardeşimizi ödüllendirmeyi uygun gördük. Ancak çalışma sırasında iş güvenliği kurallarına da mutlaka uyulması gerekiyor. Kendisine bu konuda gerekli hatırlatmaları yaptık. İşçimiz artık şarkılarını aracın arkasında değil, güvenli bir şekilde aracın içinde söyleyecek" dedi.

Belediye çalışanlarının moral ve motivasyonunun önemine dikkat çeken Şener, halkla iç içe olan personelin özverili çalışmalarının her zaman takdir edileceğini kaydetti.

Mehmet Uğraş ise aldığı ödülden dolayı büyük mutluluk duyduğunu dile getirerek, işini severek yaptığını ve vatandaşlara hizmet etmekten gurur duyduğunu kaydetti.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ferdi Tayfur, Belediye, 3-sayfa, Güncel, Mersin, Yaşam, Son Dakika

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