Fermente süt ürünlerinde ambalaj sınırlaması getirildi - Son Dakika
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Fermente süt ürünlerinde ambalaj sınırlaması getirildi

Fermente süt ürünlerinde ambalaj sınırlaması getirildi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğ ile fermentasyon sonrası ısıl işlem görmüş fermente süt ürünleri, çeşnili/aromalı yoğurt ve çeşnili/aromalı süzme yoğurt en fazla 500 gramlık ambalajlarda piyasaya sürülebilecek. Ayrıca, mikroorganizma sayısının raf ömrü boyunca belirli bir sınırlama getirilerek taklit ve tağşişin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

10.02.2024 09:39  Güncelleme: 09:40
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Fermentasyon sonrası ısıl işlem görmüş fermente süt ürünü, çeşnili/aromalı yoğurt ve çeşnili/aromalı süzme yoğurt en fazla 500 gramlık ambalajlarda piyasaya arz edilebilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Türk Gıda Kodeksi Fermente Süt Ürünleri Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, fermentasyon sonrası ısıl işlem görmüş fermente süt ürünü, çeşnili/aromalı yoğurt ve çeşnili/aromalı süzme yoğurt en fazla 500 gramlık ambalajlarda piyasaya arz edilecek.

Tebliğle fermentasyon sonrası ısıl işlem görmüş fermente süt ürünlerinde toplam spesifik mikroorganizma sayısının raf ömrü boyunca en fazla ne kadar olacağına ilişkin de düzenlemeye gidildi.

Yapılan değişikliklerle taklit ve tağşiş ile tüketicilerin yanıltılmasının önüne de geçilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA

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