Fethiye\'de 18 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

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Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında sürüklenen lastik bottaki 18 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu gönderildi.

Ekipler, lastik bottaki 2'si çocuk 18 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.