Fethiye'de 20 Yıl Sonra Cinayet Davası - Son Dakika
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Fethiye'de 20 Yıl Sonra Cinayet Davası

Fethiye'de 20 yıl önceki cinayet davasında 4 sanık hakim karşısına çıktı, duruşma ertelendi.

12.05.2025 19:45
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????? Muğla'nın Fethiye ilçesinde 20 yıl önce işlenen cinayet olayına ilişkin 3'ü tutuklu 4 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı.

Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar C.K, Z.K, Ş.K, tutuksuz sanık N.P ile müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

Tutuklu sanık C.K, maktul Erdoğan Bozkurt'u tanımadığını ve ölümüyle ilgisi bulunmadığını savundu.

Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen C.K, "Olayı Z.K'ye sordum. O da bana Erdoğan Bozkurt'un sürekli hayvanlarını kestiğini söyledi. Erdoğan ile Z.K. kavga etmiş. Erdoğan, Z.K'ye bıçakla saldırmış. Bu sırada Z.K, Erdoğan'a taşla vurmuş ve Erdoğan Bozkurt ölmüş. Z.K, daha önce dayımın eşeğini öldürdü. O da benim üzerime kaldı. Dayım bana düşman oldu. Benim bir suçum yok." dedi.

Sanık Ş.K. ise olayla ilgisi olmadığını, jandarmaya maktulün gömüldüğü yeri göstermediğini iddia etti.

Tutuksuz sanık N.P de küçük yaşlarda keçi otlatırken kuzu göbeği toplamak için gitmek istediği yere annesinin "Oraya gitmeyin, orada ceset var" dediğini anlattı.

Müşteki Z.K. ise oğlunu çok uzun zaman önce gördüğünü, sanıklardan şikayetçi olduğunu kaydetti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar C.K ile Ş.K'nin adli kontrol şartlarıyla tahliyesine hükmetti.

Duruşma, Erdoğan Bozkurt'un ölüm tarihinin belirlenmesi, eksiklerin giderilmesi ve diğer tanıkların dinlenmesi için ertelendi.

Olay

İlçe Emniyet Müdürlüğüne 2010'da Erdoğan Bozkurt'un kayıp olduğuna dair ailesi tarafından müracaatta bulunulmuş, yapılan araştırmada Bozkurt'un izine rastlanılmamıştı.

Faili meçhul olayların aydınlatılması çalışmaları kapsamında dosya geçen yıl yeniden açılmış, Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin titiz ve uzun süren çalışması neticesinde Bozkurt'un 2005 yılında öldürüldüğü belirlenmişti.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan C.K, Z.K, N.P, Ş.K, ve H.C. 7 Aralık 2024'te tutuklanmıştı.

Maktule ait olduğu değerlendirilen kemikler, jandarma kadavra köpeği "Sefil"in tepki verdiği noktada yapılan kazıda bulunmuş ve kimlik tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.

Adli Tıp Kurumunca, kafatasında ateşli silahla vurulmaya bağlı kırık olduğu belirlenen kemiklerin Bozkurt'a ait olduğu tespit edilmişti.

H.C. hakkında kasten öldürme suçundan kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verilmişti.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığınca, Erdoğan Bozkurt'un ölümüyle ilgili tutuklu sanıklar C.K, Z.K, N.P. ve Ş.K. hakkında ağırlaştırılmış müebbet talebi hazırlanan iddianame, Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Daha sonra N.P. ile ilgili de tutuksuz yargılanması yönünde karar alınmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fethiye'de 20 Yıl Sonra Cinayet Davası - Son Dakika

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