Fethiye'de Cinayet Davası Sürüyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayınpederi, kayınvalidesi ve 1 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaralayan sanığın yargılanması sürüyor.

Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Özcan A. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müştekiler ile avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Hüseyin A, olay günü çok yakından gelen silah sesiyle uyandığını söyledi.

Ölen Şükrü A. ile evlerinin arasındaki mesafesinin 50-60 metre olduğunu belirten Hüseyin A, "Şükrü'nün evine bakan pencereyi açtığımda Adile A'yı yürürken gördüm ve 'Tamam oğlum tamam' dediğini işittim. İki el silah sesi geldi ve Adile A'nın yere düştüğünü gördüm. Gözümün önünde bir insan öldü. Kimin ateş ettiğini göremedim." dedi.

Sanığı tanımadığını ifade eden tanık Gülizar A. ise olay günü komşusu Muhammet Akbaba'yı evinin merdiveninde vurulmuş halde bulduğunu anlattı.

Akbaba'nın kendisine "Kanımı durdur Gülizar abla." dediğini belirten Gülizar A, "Akbaba bana bu esnada 'Beni 34 plakalı siyah bir araçtaki kişi vurdu' dedi. Yaklaşık 5 dakika içinde de vefat etti." ifadesini kullandı.

Sanık Özcan A. ise aleyhine olan ifadeleri kabul etmediğini belirterek, tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve esas hakkındaki mütalaanın hazırlanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Özcan A, aralarında husumet olduğu iddia edilen kayınpederi Şükrü A. (53) ile kayınvalidesi Adile A'yı (52) Kayaköy Mahallesi'ndeki evlerinde 29 Haziran 2024'te tabancayla vurarak öldürmüş, sanık yakındaki villada havuz temizliği yapan Muhammet Akbaba'ya da tabancayla ateş etmiş, Akbaba da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Esat Ulu ile Serdar Genç'i de yaralayarak kaçan Özcan A, polis ekiplerince yakalanmış, 30 Haziran 2024'te çıkarıldığı adliyede hakimlikçe tutuklanmıştı.

Özcan A. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.