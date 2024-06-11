Muğla'nın Fethiye ilçesinde dalgıçlar, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yeniden seçilmesini suyun altında Koç'un posterini açarak kutladı.
İlçede dalış okulu işleten Önder Diktaş, beraberindekilerle Dalyan Koyu açıklarında 5 metre derinliğe daldı.
Dalgıçlar, su altında Ali Koç ve Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun posterlerini açarak desteklerini gösterdi.
Diktaş, Fenerbahçe'nin bu sezon başarılı olacağına inandıklarını ifade etti.
Son Dakika › Güncel › Fethiye'de Dalgıçlar Ali Koç'un Yeniden Seçilmesini Kutladı - Son Dakika
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