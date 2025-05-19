Fethiye'de Silahlı Cinayet

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kişi, evinde silahla öldürülmüş halde bulundu.
İbrahim Solak'ın (23) Esenköy Mahallesi'ndeki evinde hareketsiz yattığını görenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, kafasına mermi isabet eden Solak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. İncelemenin ardından Solak'ın cenazesi, Fethiye Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.
Manisa'da gözaltına alınan 4 şüphelinin, Fethiye'ye getirileceği öğrenildi.
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