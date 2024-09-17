Ormanlık arazide yeni doğan bebek bulundu! - Son Dakika
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Ormanlık arazide yeni doğan bebek bulundu!

Ormanlık arazide yeni doğan bebek bulundu!

Muğla'da ormanlık alanda yeni doğmuş erkek bebek bulundu. Bebeğin bırakılmasıyla ilgisi olabilecek 2 şüpheli gözaltına alındı. Biri kadın olan şüpheliler adliyeye sevk edilirken bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

17.09.2024 13:49  Güncelleme: 13:51
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir bebeğin ormanlık alanda terk edilmiş halde bulunmasıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, mesire yerinin yakınındaki ormanlık alanda bulunan bebeği terk edenlerin yakalanması için çalışma başlattı.

ÇALILARIN ARASINDA BULUNDU

Ekipler, şüpheliler S.M. ve R.S'yi gözaltına aldı. Biri kadın olan söz konusu 2 zanlının jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. Devlet korumasına alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Karaçulha Mahallesi Kayıkseki Mesire Alanı'nın üst kısmındaki ormanlık alanda 6 Eylül'de, 2 kişi duydukları sesler üzerine çalıların içine terk edilen yeni doğmuş erkek bebek bulmuştu. İlçedeki özel hastaneye götürülen bebek tedavi altına alınmıştı.

Fethiye'de Terk Edilen Bebek İçin İki Şüpheli Gözaltında
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ormanlık arazide yeni doğan bebek bulundu! - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Salih Gökçek:
    Bunlar hep suç işletmenin verdiği korkusuzluktan kaynaklanıyor suç işlemek ülkede sosyalleşmek gibi olmus 24 0 Yanıtla
  • Ziya Karademir:
    Bu olay 2 hafta önce oldu Günaydın 10 0 Yanıtla
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