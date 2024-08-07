Fethiye'de yamaç paraşütü pilotu kurtarıldı - Son Dakika
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Fethiye'de yamaç paraşütü pilotu kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapılan tatbikatta kayalıklara düşen yamaç paraşütü pilotu UMKE tarafından kurtarıldı.

07.08.2024 16:12
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde Ulusal Medikal Kurtarma Ekibince (UMKE) yapılan tatbikatta, kayalıklara düşen yamaç paraşütü pilotu kurtarıldı.

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1900 metre pistinde gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği kayalık alana düşen bir yamaç paraşütü pilotu yaralandı.

Dağda konuşlanan UMKE ekibi, ihbarın ardından bölgeye çıkış yaparak yaralıya ulaştı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, sedyeyle yaklaşık 100 metre taşınarak ambulansa ulaştırıldı.

Muğla UMKE sorumlusu Özhan Sarıkamış, gazetecilere, Babadağ'ın 1700 metre pistinde konuşlu UMKE ekibinin acil müdahale istasyonunun bulunduğunu söyledi.

Ekibin, başta paraşüt kazaları ve acil durumlara karşı 7 gün 24 saat görev yaptığını dile getiren Sarıkamış, "Ekip, özel eğitimli sağlık personelinden oluşuyor. UMKE, her olaya karşı hazır durumda bulunuyor. İstasyonda acil ambulans, arazi koşularına karşı özel özellikli UMKE aracı bulunuyor. Bunun dışında olay yerinde her an kurulabilecek hastane acil servisi gibi hizmet verebilecek acil müdahale aracımız hizmet veriyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fethiye'de yamaç paraşütü pilotu kurtarıldı - Son Dakika

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