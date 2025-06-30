Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl 22'ncisi düzenlenen " Göcek, Gürsu, Pırnaz Yayla Yürüyüşü" tamamlandı.
Göcek Mahallesi'nde yöresel kıyafetler giyen Yörüklerin davul zurna eşliğinde başladığı yürüyüş, 3 günün sonunda Pırnaz Yaylası'nda son buldu. Yaklaşık 100 kilometre süren yol, at, eşek ve develer eşliğinde yüründü.
Renkli görüntüler oluşturan vatandaşlar, tatilci ve turistlerin de ilgisini çekti.
Etkinliğe, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Yörük Türkmen derneklerinin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Son Dakika › Güncel › Fethiye'de Yürüyüş Şöleni - Son Dakika
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