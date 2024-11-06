FETÖ Elebaşı İçin Paylaşım Yapanlara Operasyon

İstanbul'da FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölümünün ardından, Gülen'i öven paylaşımlar yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
İstanbul emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölümünün ardından, sosyal medya hesaplarından Gülen'i övecek şekilde paylaşımlar yapan hesap sahiplerinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda tespit edilen 8 şüphelinin adreslerine bu sabah saat 06.40'ta baskın düzenlendi. Operasyonlar sonucunda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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