FETÖ İddialarıyla Yargılanan Kemalettin Özdemir'e 3 Yıl 1 Ay 15 Gün Hapis Cezası - Son Dakika
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FETÖ İddialarıyla Yargılanan Kemalettin Özdemir'e 3 Yıl 1 Ay 15 Gün Hapis Cezası

FETÖ'nün eski emniyet imamı olduğu belirtilen Kemalettin Özdemir, 'Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan yargılandığı davada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, etkin pişmanlık hükümleri uyguladı ve sanığın cezasını indirdi.

18.02.2025 15:57
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FETÖ/PDY'nin eski emniyet imamı olduğu iddia edilen Kemalettin Özdemir, 'Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan tutuksuz yargılandığı davada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kemalettin Özdemir, şimdiye kadar birçok FETÖ davasında ve soruşturmasında tanık olarak dinlendi ve darbe girişiminden önce, 2015 yılında Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne giderek itirafçı oldu. Özdemir hakkında ilk kez 2018 yılında şüpheli sıfatıyla soruşturma başlatıldı ve 7 Şubat 2018'de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması sonunda Kemalettin Özdemir hakkında FETÖ'nün emniyet imamı olduğu iddiasıyla 'Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

'İSTİHBARATA YAZILI OLARAK BİLGİLER VERDİM'

Özdemir'in, Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmada sanık ve avukatı, hazır bulundu. Mahkeme başkanı, sanık Özdemir'e mütalaaya karşı savunma yapması için söz verdi. Özdemir, 2010 yılından beri bu yapıyla mücadele ettiğini söyleyerek, "Ceza alsam bile bu ayıbı aileme bırakmak istemiyorum. Eğer bir ceza tayini söz konusuysa, devlet büyüklerinin dinlenmesini talep ediyorum. 2010 yılında devlet erkanı olarak herkesle görüştüm. İstihbarata yazılı olarak bilgiler verdim. Artık bu iftiralara dayanamıyorum" dedi.

ETKİN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİ UYGULANDI

Avukatın savunmasından sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, Özdemir hakkında,'Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan 15 yıl hapis cezası verdi. Daha sonra etkin pişmanlık hükümlerini uygulayan heyet cezayı 3 yıl 9 aya indirdi. Mahkeme heyeti ayrıca Özdemir'in duruşmadaki hal, hareket ve davranışlarından ötürü 'takdiri indirimi' uygulayarak cezasını 3 yıl 1 ay 15 güne indirdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel FETÖ İddialarıyla Yargılanan Kemalettin Özdemir'e 3 Yıl 1 Ay 15 Gün Hapis Cezası - Son Dakika

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