FETÖ Operasyonunda 19 Şüpheli Yakalandı

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Bakan Şimşek: Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır

(İSTANBUL)- İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında gelir uzmanı, vergi müfettişi ve göç uzmanı gibi kişilerin de bulunduğu 19 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarda; "mahrem sorumlular tarafından gizlilik kurallarına riayet ederek örgüte ait sözde ders çalışma evlerine, kurum sınavlarına hazırlamak için yerleştirildikleri yapılan teknik analizlerin sonucunda belirlenen, haklarında ifade ve beyan bulunan ve yapılan ankesör tespitlerinde periyodik ardışık arama kayıtları bulunduğu" tespit edildi.

Bu sabah İstanbul merkezli 7 ilde aralarında gelir uzmanı, vergi müfettişi ve göç uzmanı gibi şüphelilerin de bulunduğu 19 kişi yakalandı.

Gerçekleştirilen operasyon sonucunda yakalanan şüpheliler hakkında tahkikat işlemlerinin devam ettiği belirtildi.