FETÖ/PDY\'nin GATA yapılanmasına yönelik 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin GATA yapılanmasına yönelik soruşturmada 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca FETÖ/PDY'nin GATA yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada; haklarında ardışık arama, HTS kayıtları, aleyhte ifade ve teşhisler bulunan toplam 11 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.
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