FETÖ/PDY'nin TSK'daki mahrem yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı - Son Dakika
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FETÖ/PDY'nin TSK'daki mahrem yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı

FETÖ/PDY\'nin TSK\'daki mahrem yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı

İzmir merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, 11 şüphelinin adreslerine eş zamanlı baskın yapıldı ve 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

07.02.2024 08:59
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İZMİR merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY'nin TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik 9 ilde operasyon düzenlendi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terör Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında gözaltı kararı bulunan 11 şüphelinin adreslerine eş zamanlı baskın yaptı. Baskınlarda şüphelilerden 10'u yakalanıp, gözaltına alındı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: FETÖ/PDY'nin TSK'daki mahrem yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı - Son Dakika
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