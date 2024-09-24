FETÖ/PDY'ye Operasyon: 12 Gözaltı - Son Dakika
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FETÖ/PDY'ye Operasyon: 12 Gözaltı

FETÖ/PDY\'ye Operasyon: 12 Gözaltı

İzmir merkezli operasyonda FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik 12 kişi gözaltına alındı.

24.09.2024 10:31
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İZMİR merkezli 11 ilde FETÖ/PDY'nin sözde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli, gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY'nin sözde TSK yapılanmasının asker ve sivil unsurlarına yönelik soruşturma başlatıldı. Veri karşılaştırılmasına dayalı işlemler neticesinde tespit edilen, tesadüfle açıklanmayacak şekilde, örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü ve kontörlü sabit hat irtibatı olmak üzere örgüt üyelerine dair itirafçı ifadesi ve ardışık aranma gibi delillerle şüpheliler tespit edildi. Şüphelilerin hava, kara ve deniz kuvvetleri ile jandarma genel komutanlığı, sahil güvenlik komutanlığında görevli 7'si muvazzaf asker olduğu ayrıca darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen 6 askeri okul öğrencisinin de aralarında bulunduğu belirlendi. Toplam 15 şüphelinin yakalanmasına yönelik bu sabah operasyon başlatıldı. 11 ilde polis ve jandarma ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 12 şüpheli, gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 3 şüphelinin de arandığı belirtildi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel FETÖ/PDY'ye Operasyon: 12 Gözaltı - Son Dakika

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