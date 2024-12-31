FETÖ Üyesi 3 Hükümlü Kırşehir'de Yakalandı

KIRŞEHİR'de FETÖ/PDY üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan 3 hükümlü, polis tarafından yakalandı.
Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişinin bir adreste saklandığını belirledi. Hükümlüler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Kesinleşmiş 6 yıl 3'er ay hapis cezası bulunan B.H.Y., E.A. ve A.B., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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