FETÖ'ye Operasyonda 6 Tutuklama - Son Dakika
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FETÖ'ye Operasyonda 6 Tutuklama

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İstanbul'da FETÖ'ye yönelik operasyonda 6 şüpheli tutuklandı, 1,2 milyon lira değerinde altın ele geçirildi.

02.10.2024 11:10
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(İSTANBUL) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik son operasyonlarda, örgüt mensupları arasında "güvenli ev" olarak adlandırılan gaybubet evlerine düzenlenen baskınlarda yakalanan 6 şüphelinin tutuklandığını; operasyonlarda 1,2 milyon lira değerinde altın ele geçirildiğini açıkladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalara ilgili bilgi verildi.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye oldukları HTS ve ankesör kayıtları ile tespit edilen şahısların adli takipten kurtulmaları amacıyla sahte kimlik kullandıklarının tespit edildiği belirtilen açıklamada, terör örgütü üyeleri arasında "güvenli ev" olarak tabir edilen gaybubet evlerine yönelik toplam 14 farklı adrese, dün saat 06.00 itibarıyla eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği bildirildi.

Operasyonlarda 6 şahsın yakalandığı ifade edilen açıklamada, ayrıca 1 milyon 200 bin TL değerinde altın, çok sayıda dijital materyal ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, 6 şüphelinin tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna gönderildiği kaydedildi.

FETÖ\'ye Operasyonda 6 Tutuklama
Kaynak: ANKA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Operasyon, Güvenlik, Politika, İstanbul, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Terör, Hukuk, Suç, Son Dakika

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