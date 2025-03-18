(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ev sahipliğindeki Kıbrıs konulu genişletilmiş formatlı gayriresmi toplantıya katılmak üzere gittiği Cenevre'de Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres'in ev sahipliğindeki Kıbrıs konulu genişletilmiş formatlı gayriresmi toplantıya katılmak üzere gittiği İsviçre'nin Cenevre kentinde Yunanistan Dışişleri Bakanı Gerapetritis ile görüştü.
Son Dakika › Güncel › Fidan, Cenevre'de Yunan Bakan ile Görüştü - Son Dakika
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