Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kıbrıs Konulu Genişletilmiş Gayriresmi Toplantı vesilesiyle bulunduğu ABD'nin New York eyaletinde, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Kıbrıs Konulu Genişletilmiş Gayriresmi Toplantı'ya iştirak etmek üzere bulunduğu New York'ta, Guterres ile bir araya geldi.
Son Dakika › Güncel › Fidan'dan Guterres'le Kıbrıs Görüşmesi - Son Dakika
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