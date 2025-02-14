(ANKARA)-Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot ile bir araya geldi.Bakan Fidan, Türkiye'nin PKK ve DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı en güçlü şekilde mücadele etmeyi sürdüreceğini belirtti.
Dışişleri Bakanı Fidan, Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere gittiği Münih'te Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot ile görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede Suriye'deki durum değerlendirildi ve Türkiye - AB ilişkileri ele alındı. Görüşmede Ukrayna - Rusya savaşında barışın tesis edilmesine yönelik çabalar da ele alındı.
Suriye'de güvenlik ve istikrarın sağlanması için ortak çaba gösterilmesi gerektiğini kaydeden Bakan Fidan, Türkiye'nin PKK ve DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı en güçlü şekilde mücadele etmeyi sürdüreceğini belirtti.
Bakan Fidan, Türkiye - AB ilişkilerinin kimlik tartışmaları bağlamında ele alınmaması gerektiğini, karşılıklı çıkarlar ve liyakat temelinde değerlendirilmesinin önemli olduğunu ifade etti.
Son Dakika › Güncel › Fidan'dan Terörle Mücadele Vurgusu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?