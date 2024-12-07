Fidan, Doha'da Pedersen ile Görüştü

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 22. Doha Forumu'na katılmak üzere bulunduğu Doha'da Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile görüştü.
Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile Doha'da görüştü" denildi.
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