- Bakan Fidan, Cumhuriyetçi Türk Partisi lideri Erhürman'ı kabul etti
LEFKOŞA - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman'ı kabul etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, KKTC'de temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman ile görüşme gerçekleştirdi.
Son Dakika › Güncel › Fidan, Erhürman ile Görüştü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?