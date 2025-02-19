Fidan, G-20 Toplantısına Katılıyor - Son Dakika
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Fidan, G-20 Toplantısına Katılıyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G-20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Türkiye'yi temsil edecek.

19.02.2025 12:44
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(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin dönem başkanlığında 20-21 Şubat'ta Johannesburg'da düzenlenecek G-20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak. Fidan, toplantı kapsamında düzenlenecek "Küresel Jeopolitik Durum" ve "2025'teki G-20 Hedefleri: Güney Afrika Cumhuriyeti'nin G-20 Dönem Başkanlığının Değerlendirilmesi, Yüksek Düzeyli Çıktılar ve G-20'nin Muhasebesi" oturumlarında konuşacak.

Dışişleri Bakanı Fidan, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin dönem başkanlığında 20-21 Şubat günlerinde Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenecek G-20 Dışişleri Bakanları Birinci Toplantısı'na katılacak. Fidan, toplantının "Küresel Jeopolitik Durum" ve "2025'teki G-20 Hedefleri: Güney Afrika Cumhuriyeti'nin G-20 Dönem Başkanlığının Değerlendirilmesi, Yüksek Düzeyli Çıktılar ve G-20'nin Muhasebesi" temalı oturumlarında konuşacak. Üst düzey Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre Fidan, konuşmasında Gazze, Suriye, Lübnan ve Rusya- Ukrayna savaşı dahil olmak üzere uluslararası ve bölgesel konularda Türkiye'nin tutumunu dile getirecek. Bakan Fidan ayrıca, uluslararası sistemin karşılaştığı sınamalar karşısında G-20 platformunun önem kazandığına dikkat çekecek.

Fidan, G-20 marjında yapılacak MIKTA (Meksika, Endonezya, Kore Cumhuriyeti, Türkiye, Avustralya) 27. Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

Yükselen ekonomiler ve G-20

Güney Afrika Cumhuriyeti, 1 Aralık 2024 itibarıyla G-20 dönem başkanlığını Brezilya'dan devraldı. Rotasyon-sepet sistemi çerçevesinde, G-20'nin dönem başkanlığını son yıllarda yükselen ekonomiler üstleniyor. Bu kapsamda, 2022'de Endonezya, 2023'te Hindistan ve 2024'te Brezilya dönem başkanlığını yürütmüştü.

Güney Afrika'nın G-20 dönem başkanlığının teması "Dayanışma, Eşitlik, Sürdürülebilirlik" (Solidarity, Equality, Sustainability) olarak belirlendi. Afetlere yönelik direncin ve mukabele mekanizmalarının güçlendirilmesi ve düşük gelirli ülkeler için borç finansman sürdürülebilirliğinin sağlanması, adil enerji geçişi için finansman sağlanması ve kapsayıcı büyüme ve sürdürülebilir kalkınma için kritik minarellerden yararlanılması Güney Afrika'nın G-20 dönem başkanlığındaki öncelikleri arasında yer alıyor.

MIKTA 27. Dışişleri Bakanları Toplantısı 20 Şubat'ta

Meksika, Endonezya, Kore Cumhuriyeti, Türkiye ve Avustralya arasında 25 Eylül 2013 tarihinde kurulan gayriresmi bir istişare ve eşgüdüm platformu olan MIKTA'nın dönem başkanlığını Türkiye, 2017 ve 2022 yıllarında üstlenmişti.

MIKTA'nın 2025 dönem başkanlığını Kore Meksika'dan devralacak. Dönem başkanlığı devir tesliminin G20 Dışişleri Bakanları Birinci Toplantısı marjında, 20 Şubat'ta yapılacak MIKTA 27. Dışişleri Bakanları Toplantısı sırasında yapılması bekleniyor.

Kaynak: ANKA

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