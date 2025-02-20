Fidan: İki Devletli Çözüm Tek Yol

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(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G-20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlenen "Küresel Jeopolitik Durum" konulu oturumda, "Filistinlilerin uğruna büyük fedakarlıklarda bulunduğu topraklar, müzakere konusu değildir. İki devletli çözüm gecikmiş ve kalıcı barışa giden tek yol olmaya devam etmektedir" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Fidan, Güney Afrika'nın dönem başkanlığında Johannesburg'da düzenlenen G-20 Dışişleri Bakanları Birinci Toplantısı kapsamında düzenlenen "Küresel Jeopolitik Durum" konulu oturuma katıldı. Bakanlık yetkilisinden edinilen bilgiye göre Fidan, oturumdaki konuşmasında, günümüzdeki çatışmaların yakın tarihin herhangi bir noktasında olduğundan daha uzun süreli, yıkıcı ve yaygın hale geldiğini söyledi. Milyonlarca insanın yerlerinden edilmeye, insani yardım sistemlerinin aşırı yük altında kalmaya ve ekonomik aksaklıkların yarattığı küresel kırılganlıkların devam ettiğine işaret eden Fidan, "Eş zamanlı olarak, özellikle yapay zeka ve robot teknolojisi alanındaki hızlı atılımlar dünyamızı yeniden tanımlıyor. Çok taraflı kurumlar, değişen güç dinamikleri karşısında etkin kalabilmek için mücadele ediyor" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin son derece kutuplaşmış bir küresel ortamda barış ve güvenliği koruma sorumluluğunu yerine getiremediğini söyleyen Fidan, "Adil ve kalıcı bir barışa ulaşmanın yolu, milyonlarca Filistinlinin topraklarından sürülmesi değildir. Filistinlilerin uğruna büyük fedakarlıklarda bulunduğu topraklar, müzakere konusu değildir. İki devletli çözüm gecikmiş ve kalıcı barışa giden tek yol olmaya devam etmektedir. Bu çözümün hayata geçirilmemesi, yalnızca çatışma döngüsünü devam ettirecektir" ifadelerini kullandı.

" Suriye'de yaptırımların ön koşulsuz olarak kaldırılması gerekiyor"

Suriye'deki son gelişmelerin umut verdiğini belirten Bakan Fidan, kapsayıcı ve temsili bir geçiş sürecine yönelik anlamlı adımlar atıldığını kaydetti. Fidan, "Tüm etnik ve dini gruplara eşit muamele edilmesi konusunda kesin bir kararlılık söz konusudur. Terörizmle mücadeledeki kararlılık, sarsılmaz bir şekilde devam etmektedir. Bölge ülkelerinin endişeleri ele alınmaktadır. Kimyasal silahların kontrolü bir öncelik olmaya devam etmektedir. Suriye'nin toparlanmasının anlamlı bir şekilde ilerleyebilmesi için yaptırımların ön koşulsuz olarak kaldırılması gerekmektedir" diye konuştu.

Konuşmasında Ukrayna'da diplomasinin tek yol olmaya devam ettiğini belirttiği öğrenilen Fidan, "Bir taraftan diplomatik bir çözümü savunurken, aynı zamanda Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteğimizi de sürdürüyoruz" dedi.

" Türkiye, Afrika'nın küresel düzende hak ettiği yeri savunmaya devam edecek"

Afrika'nın siyasi, ekonomik, sosyal, güvenlik ve insani alanlarda yapılan önemli yatırımlarla Türkiye'nin dış politikasının temel taşlarından biri haline geldiğini söyleyen Fidan, "Afrika'nın artan küresel etkisini memnuniyetle karşılıyor ve Afrika Birliği ile stratejik ortaklığımıza olan bağlılığımızı bir kez daha teyit ediyoruz. Türkiye, Afrika'nın küresel düzende hak ettiği yeri savunmaya ve çok taraflı sistemde sesinin daha çok duyulmasını sağlamaya devam edecektir" diye konuştu.