Fidan, Maldivler Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Güncel

- Dışişleri Bakanı Fidan, Maldivler Dışişleri Bakanı Khaleel ile görüştü

RİYAD - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan temasları çerçevesinde Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Khaleel ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan FidanSuudi Arabistan temaslarını sürdürüyor. İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı için Riyad'da bulunan Fidan, Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Khaleel ile görüştü.