Fidan-Safadi Görüşmesi

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(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi'yle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili konuların yanı sıra Suriye'deki durum ve Filistin'deki gelişmeler ele alındı.

Dışişleri Bakanlığı'nın üst düzey yetkililerinin aktardığına göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi'yle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili konuların yanı sıra Suriye'deki durum ve Filistin'deki gelişmeler ele alındı.