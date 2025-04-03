Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı ile Görüştü

- Bakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Sybiha ile görüştü
BRÜKSEL - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı'nda gerçekleştirilen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Bakan Fidan, Brüksel'deki temasları kapsamında Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile görüştü.
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