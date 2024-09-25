Fidan, Umman Dışişleri Bakanı ile New York\'ta Görüştü

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(ANKARA)-Dışişleri Bakanı Hakan Fidan New York'ta Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed El-Busaidi ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığ'ndan yapılan açıklmada, Bakan Hakan Fidan'ın Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu nedeniyle bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York şehrindeki Türkevi'nde Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed El-Busaidi ile bir araya geldiği bildirildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

"Bakanımız Hakan Fidan, New York'ta Türkevi'nde Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed El-Busaidi ile bir araya geldi."