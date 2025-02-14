Fidan ve Baerbock Münih\'te Görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Fidan ve Bearbock, 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) marjında görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Rusya- Ukrayna Savaşı ile ilgili gelişmeler ve Suriye'deki güvenlik durumu değerlendirildi, transatlantik ilişkilerindeki son durum ele alındı.