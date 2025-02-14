Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile görüştü.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Fidan ve Bearbock, 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) marjında görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede, Rusya- Ukrayna Savaşı ile ilgili gelişmeler ve Suriye'deki güvenlik durumu değerlendirildi, transatlantik ilişkilerindeki son durum ele alındı.
Son Dakika › Güncel › Fidan ve Baerbock Münih'te Görüştü - Son Dakika
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