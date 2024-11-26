Fidan ve Hossain Görüştü

- Bakan Fidan, Bangladeş Dışişleri Bakanı Hossain ile görüştü
CASCAIS - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Portekiz'in Cascais kentinde Touhid Hossain ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı'nın 10. Küresel Forumu kapsamında bulunduğu Portekiz'in Cascais kentinde ikili temaslarda bulunuyor. Bakan Fidan, Bangladeş Geçici Hükümeti Dışişleri Bakanı Touhid Hossain ile görüşme gerçekleştirdi.
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