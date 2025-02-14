Fidan ve Hurezeanu'dan Karadeniz Görüşmesi

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(ANKARA)-Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Romanya Dışişleri Bakanı Emil Hurezeanu ile Münih Güvenlik Konferansı kapsamında görüştü. Görüşmede Karadeniz'in güvenliği başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

Dışişleri Bakanı Fidan, Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere gittiği Münih'te Romanya Dışişleri Bakanı Emil Hurezeanu ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; görüşmede Karadeniz'in güvenliği başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.