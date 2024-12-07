Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 22. Doha Forum'u marjında, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundaki hesabından görüşmeye ilişkin paylaşım yapıldı.
Paylaşımda, Bakan Fidan ve Hüseyin'in Doha'da bir araya geldiği belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Fidan ve Hüseyin Doha'da Buluştu - Son Dakika
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