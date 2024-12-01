Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile telefon görüşmesinde Suriye'deki gelişmeleri konuştu.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Iraklı mevkidaşı Hüseyin ile telefonda görüştü.
Görüşmede bakanlar, Suriye'deki gelişmeleri ele aldı.
Son Dakika › Güncel › Fidan ve Hüseyin Suriye'yi Görüştü - Son Dakika
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