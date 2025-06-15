Fidan ve Lavrov'dan İsrail-İran Görüşmesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda İsrail ile İran arasındaki çatışma ve yaşanan gerilimin muhtemel küresel ve bölgesel yansımalarını ele aldı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü.

Görüşmede, İsrail ile İran arasındaki çatışma ve yaşanan gerilimin muhtemel küresel ve bölgesel yansımaları ele alındı.

Fidan, gelişmelerin endişe verici olduğunu belirterek, çatışmaların sona ermesi ve İran'ın nükleer faaliyetleriyle ilgili anlaşmazlığın çözümü için tek yolun diplomasi olduğunu ifade etti.

?????İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 13 kişinin öldüğü, 400'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.