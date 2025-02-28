Fidan ve Mucunski İstanbul'da Görüştü

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(İSTANBUL) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Timco Mucunski ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Timco Mucunski ile İstanbul'da görüştü" denildi.