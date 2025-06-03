Fidan ve Rubio'dan Telefon Görüşmesi

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bugün telefonda görüştü. Rusya ve Ukrayna arasında dün İstanbul'da yapılan müzakerelerin sonuçlarının ele alındığı görüşmede, Suriye ve Gazze'deki son gelişmeler değerlendirildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerikan mevkidaşı Marco Rubio ile bugün telefon görüşmesi yaptı. Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre görüşmede, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik atılan adımlar ve dün İstanbul'da yapılan müzakerelerin sonuçları ele alındı. Görüşmede ayrıca Suriye'deki ve Gazze'deki son gelişmeler değerlendirildi.