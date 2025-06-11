Fidan ve Suud, Gazze'yi Görüştü

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Gazze'deki durum ve ateşkesin tesisine yönelik çabalar değerlendirildiği öğrenildi. İki mevkidaş arasında gerçekleşen görüşmede önümüzdeki dönemde Filistin'le ilgili yapılacak toplantılar ve 21-22 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek olan İİT 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nın hazırlıkları ele alındı.