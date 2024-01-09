Fikir adamı Yaşar Kaplan, memleketi Niğde\'de anıldı

Fikir adamı, yazar ve tercüman Yaşar Kaplan, vefatının birinci yılında memleketi Niğde'de anıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'nde "Yaşar Kaplan'ı Anma ve Söyleşi Programı" düzenlendi.

Programda, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevzat Topal, gazeteci Hüseyin Öztürk, yazarlar Arif Dülger ve Mehmet Ay, Kaplan'ın hayat hikayesini, eserlerini, edebi yorumlarını, fikir ve düşüncelerini anlattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Yaşar Kaplan'ın eserleri ve fikirleriyle yaşamaya devam edeceğini belirterek, "Yaşar Kaplan, hikaye, deneme ve eleştiri yazılarında kalemini ustaca kullanan mütefekkir, yazar ve tercümandır. Kaplan'ın farklı bakış açısı ve yorumlarıyla aktüel konulara getirdiği yaklaşımlar, genç nesillere aktarılmalıdır." ifadelerini kullandı.