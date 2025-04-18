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Fikir Dergileri ve Toplum

Fikir Dergileri ve Toplum

Bakan Yardımcısı Yazgı, dergileri milletin vicdanı ve fikir atlası olarak tanımladı.

18.04.2025 12:33
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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, "Dergicilik, bir toplumun fikir atlasını çizer. Bu yüzden her dergi, kendi döneminin aynasıdır." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkısıyla ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde "Entelektüel Bir Muhit Olarak Türkiye'nin Fikir Dergileri" sempozyumu düzenlendi.

Sempozyuma konuşmacı olarak katılan Yazgı, fikir dergilerinin bir milletin vicdanı olduğunu söyledi.

Fikir dergilerinin yazılı metinler değil, aynı zamanda çağın şahitleri olduğunu dile getiren Yazgı, "Dergicilik, bir toplumun fikir atlasını çizer. Bu yüzden her dergi, kendi döneminin aynasıdır. Fikir, bir milletin ruhudur. Düşünce ise o ruhun dışa vurum biçimidir. Fikir susarsa, toplum sağırlaşır. Kelime körelirse, idrak çürür. Bu yüzden, fikir dergileri yalnızca yayınlar değil birer düşünce mahfili, birer kültür menzili, birer zihniyet kalesidir." diye konuştu.

Süreli yayınları yaşatmak için 2025'te halk kütüphanelerine gönderilmek üzere bakanlık tarafından 284 çeşit süreli yayına abone olduklarını aktaran Yazgı, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak edebiyat ve fikir dergilerimize vatandaşlarımızın erişimini kolaylaştırmak ve bu kıymetli dergilerin daha çok okunmasını sağlamak üzere başlattığımız projede son aşamaya geldik. Sadece edebiyat ve fikir dergilerimize özel bir e-yayın platformu olan E-Dergim isimli mobil uygulamanın yazılım ve bilişim altyapısını tamamladık. Bu yeni dijital uygulamamız kullanıma hazır. Çok kısa sürede hayata geçecek. Dergilerimize e-dergi olarak bu platformda yer vereceğiz. Böylece edebiyat, kültür, sanat ve fikir dergilerimize destek olacağımız yeni bir imkan daha oluşturmuş olduk."

"Dergiler entelektüel kervansaraylardır"

Kadim Kültür Derneği Başkanı Serhat Buhari Baytekin ise dergilerin sadece yazıların yayımlandığı yerler olmadığını, aynı zamanda fikirlerin yoğurulduğu, düşüncenin geliştiği entelektüel kervansaraylar olduğunu ifade etti.

Baytekin, bugün dergiler sayesinde geçmişle bağ kurulduğunu ifade ederek, "Ancak elimizdeki veriler bu sürecin kolay olmadığını gösteriyor. 2022 TÜİK verilerine göre gazete ve dergi sayısı, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 10 azalarak 4 bin 48'e düştü. Bu yayınların yüzde 53,9'unu dergiler oluşturuyor. Son 10 yılda ise dergi tirajlarında yüzde 50'ye varan düşüşler oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Baytekin, fikir dergileri için Bakanlıktan destek istedi.

Katılımcılar, sempozyumun ardından fuar alanındaki Dergi Tanıtım Günleri ile İlk Fikirler Sergisi'ni gezdi.

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Kaynak: AA

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