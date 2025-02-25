Fil Saldırısı: 5 Ölü, Çok Sayıda Yaralı

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YENİ DELHİ, 25 Şubat (Xinhua) -- Hindistan'ın güneyindeki Andra Pradeş eyaletinde bulunan ormanlık alanda bir fil sürüsünün saldırısına uğrayan 5 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Hindustan Times gazetesinin salı günü bildirdiğine göre, Seshachalam Ormanı'ndan festival kutlamalarına katılmak üzere bir tapınağa giden Hindu dindarlar yolda bir fil sürüsüyle karşılaştı.

Olaya ilişkin bilgi veren bir polis memuru, Hindu dindarların bağırarak korkutmaya çalıştığı fillerin bir anda saldırganlaştığını aktardı.

Polis memuru, "Filler bu kişilerin etrafını sardıktan sonra saldırdı. Canlarını kurtarmak için kaçsalar da filler bazılarını ezdi. 5 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, birçok kişi de yaralandı" dedi.

Olayın ardından bölgeye sevk edilen polis ve orman bakanlığı yetkilileri kurtarma operasyonu başlattı.

Yaralılar derhal yakındaki bir hastaneye kaldırılırken, doktorlar 2 yaralının durumunun kritik olduğunu söyledi.

Hindistan'da her yıl vahşi hayvan saldırılarında çok sayıda kişi yaralanıyor veya hayatını kaybediyor.