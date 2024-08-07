Filipinler, ABD, Avustralya ve Kanada ile ortak deniz tatbikatı düzenliyor - Son Dakika
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Filipinler, ABD, Avustralya ve Kanada ile ortak deniz tatbikatı düzenliyor

Filipinler'in başkenti Manila'daki Özel Ekonomik Bölgesi'nde (EEZ) ABD, Avustralya ve Kanada'nın katılımıyla 'Çok Taraflı Denizcilik İşbirliği Faaliyeti (MMCA)' adlı ortak deniz tatbikatı düzenleniyor. Tatbikat, bölgesel ve uluslararası işbirliğini güçlendirmek amacıyla yapılmaktadır.

07.08.2024 11:00
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Filipinler'in başkenti Manila'daki Özel Ekonomik Bölgesi'nde (EEZ) ABD, Avustralya ve Kanada'nın katılımıyla "Çok Taraflı Denizcilik İşbirliği Faaliyeti (MMCA)" adlı ortak deniz tatbikatı düzenliyor.

Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberinde, EEZ'de bulunan ve Manila yönetiminin Çin ile ihtilaflı olduğu Güney Çin Denizi'nde bir bölümü "Batı Filipin Denizi" olarak tanımlanan yerde düzenlenen tatbikatın 8 Ağustos'a kadar süreceği belirtildi.

Filipinler Genelkurmay Başkanı General Romeo Brawner Jr, Avustralya Savunma Kuvvetleri Komutanı Amiral David Johnston, Kanada Silahlı Kuvvetleri Komutanı General Jennie Carignan ve ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri (INDOPACOM) Komutanı Amiral Samuel Paparo tatbikata ilişkin ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, tatbikatın bölgesel ve uluslararası işbirliğini güçlendirmek amacıyla yapıldığı ifade edildi.

Katılımcı ülkelerin tatbikatta deniz ve hava kuvvetleriyle yer aldığı kaydedilen açıklamada, tatbikatın uluslararası hukuka uygun bir şekilde yürütüleceği bildirildi.

Filipinler Donanmasının Batı Filipin Denizi'nden sorumlu sözcüsü Roy Vincent Trinidad, 4 ülkenin katılımıyla ilk kez MMCA düzenlendiğini ve tatbikatın herhangi bir ülkeye yönelik yapılmadığını belirtti.

Kaynak: AA

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