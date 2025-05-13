Filipinler'deki Ara Seçimlerde Endişeler

Uluslararası gözlemciler ve sivil toplum kuruluşları, Filipinler'de dün yapılan ara seçimlerde teknik arızalar gözlemlendiği iddiaları nedeniyle seçim sürecine yönelik endişelerini aktardı.

İnsan Hakları Politikası Uluslararası Konseyi (ICHRP) ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Filipinler'de dün yapılan ara seçimlerin güvenilirliğine ilişkin ilk bulguları açıkladı.

Açıklamada, seçmenlerin, otomatik oy sayım makinelerindeki arızalar ve yazılım güncellemeleri nedeniyle mağduriyet yaşadığı ve makinelerin geçerli oyların birden fazla adaya oy vermiş olarak kabul etmesi nedeniyle bazı oyların geçersiz sayıldığı belirtildi.

Ayrıca seçim alanındaki gözlemciler de oy satın alma ve seçimle ilişkili şiddet olayları gibi bazı vakalarda raporladıklarını açıkladı.

IOM yetkilisi Colleen Moore, "Adaylar ve destekçilerine yönelik karalama kampanyaları ile artan şiddet vakalarına tanık olduklarını" ifade etti.

Filipinler Seçim Komisyonu (COMELEC), kısmi ve resmi olmayan sonuçlar arasında 5 milyon oya kadar farklılık olduğu yönündeki iddiaları reddederken, söz konusu tutarsızlıkların medya platformlarının resmi verileri işlemede ve görüntülemede yaşadığı zorluklardan kaynaklandığını açıkladı.

Filipinler'de seçmenler, Senato ile Temsilciler Meclisi üyeleri, belediye başkanları ve valileri belirlemek için dün sandık başına gitmişti.